Yle: два корабля НАТО находятся в Финском заливе в рамках новой миссии Альянса

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Два корабля Североатлантического альянса находятся в Финском заливе в рамках новой миссии НАТО по патрулированию Балтийского моря. Об этом передает Yle, ссылаясь на данные портала VesselFinder.

По сведениям СМИ, Альянс направил суда в воды после того, как в Балтике оборвался электрический кабель и несколько кабелей связи.

Ранее НАТО запустила операцию по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. В миссии будут участвовать фрегаты, морские патрульные самолеты и беспилотники, пояснил генсек Альянса Марк Рютте.

В свою очередь, польский премьер Дональд Туск указал, что страны НАТО хотят контролировать корабли в нейтральных водах Балтики. С его слов, все участники саммита стран Североатлантического альянса Балтийского региона и Рютте согласились, что необходима защита не только в территориальных водах, но и за их пределами.