Yle: в Балтийском море повреждены четыре коммуникационных кабеля

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В Балтийском море нарушена работа четырех коммуникационных кабелей, отходящих из Финляндии, передает телеканал Yle.

Четвертый кабель принадлежит компании из КНР CITIC Telecom. По данным СМИ, причины прекращения работы всех кабелей все еще выясняются.

Между тем финское агентство транспорта и связи Traficom заявило, что два коммуникационных кабеля, проложенных компанией Elisa между Хельсинки и Таллином, оборваны. Два других – между Хельсинки и немецким городом Росток и между Хельсинки и Таллином – повреждены.

Как отмечали журналисты, вместе с прекращением работы коммуникационных кабелей был также поврежден электрокабель Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти двух стран допустили, что его повредили якорем танкера Eagle S под флагом Островов Кука, который ранее был задержан полицией и пограничной службой Финляндии.

18 ноября телекоммуникационный кабель C-Lion, проложенный по дну Балтийского моря, между Финляндией и Германией оборвался. Он является единственным финским подводным кабелем, идущим напрямую в Центральную Европу вдоль газопроводов "Северный поток".

При этом Германия и Финляндия уже приступили к расследованию данного инцидента. МИД ФРГ в совместном заявлении стран выразил обеспокоенность в связи с повреждением кабеля.

После этого был оборван подводный кабель связи литовского оператора Telia между Литвой и Швецией. Глава техотдела компании Андрюс Шемешкявичус объяснил, что кабель был довольно старым и с ним зачастую происходили неисправности. Тем не менее случаев диверсий зафиксировано не было.