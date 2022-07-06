В МИД опровергли сообщения о задержании в Турции сухогруза под флагом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что ни о каком задержании или аресте в Турции российского сухогруза речи не идет.

По его словам, судно проходит стандартные процедуры, в том числе санитарный контроль. По их результатам турецкие власти примут решение о заходе сухогруза в порт, передает Life.ru.

1 июля стало известно, что Киев якобы попросил Анкару задержать судно под флагом России, перевозящее украинское зерно из Бердянска. По информации агентства Reuters, на борту корабля находится 4,5 тысячи тонн зерна.

Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отмечал, что груз на задержанном в Турции российском судне шел по контракту между Анкарой и Таллином. Глава МИД РФ уточнил, что принадлежало задержанное судно Казахстану.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

