Лавров прокомментировал задержание сухогруза под российским флагом в Турции

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Груз на задержанном в Турции российском судне шел по контракту между Анкарой и Таллином, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

"Судно вроде бы действительно российское, под флагом России. Принадлежит оно, по-моему, Казахстану, а груз шел по контракту между Эстонией и Турцией", – цитирует его ТАСС.

Глава МИД РФ призвал разобраться в данной ситуации.

Ранее сообщалось, что якобы перевозившее украинское зерно грузовое судно РФ задержано в Турции. По словам посла Украины Василия Боднара, дальнейшая судьба судна решится в понедельник, 4 июля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

