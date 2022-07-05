Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Казахстан может расторгнуть договор аренды задержанного в Турции сухогруза "Жибек жолы", если расследование подтвердит нарушение законодательства арендатором судна. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев.
Он пояснил, что Казахстан передал судно в аренду, поэтому за него отвечает арендатор.
"При получении судна в аренду, естественно, есть ограничения, что он (арендатор. – Прим. ред.) не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано", – приводит слова Ускенбаева РИА Новости.
Министр отметил, что сначала ситуацию с правовой стороны должна оценить Турция. По его словам, Анкара выяснит происхождение груза, а после оценит правовые последствия для расторжения контракта. Ускенбаев добавил, что решение о расторжении или не расторжении договора будет приниматься после оценки ситуации турецкой стороной.
Он подчеркнул, что компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги) сообщила общественности, что его судно передали в аренду компании РФ, которая не находилась под санкциями.
Ранее сообщалось, что якобы перевозившее украинское зерно грузовое судно РФ задержано в Турции. Посол Украины Василий Боднар отмечал, что дальнейшая судьба судна решится в понедельник, 4 июля.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию, отмечал, что груз на задержанном в Турции российском судне шел по контракту между Анкарой и Таллином. Глава МИД РФ уточнил, что принадлежало задержанное судно Казахстану.
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