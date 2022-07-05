Политолог оценил новый проект США по подготовке учителей в Грузии

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Запуская программы по подготовке школьных учителей в Грузии, Вашингтон думает не о повышении качества жизни и образования в этой стране, а о поддержании собственного контроля над ней, заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Об этом сообщает RT.

Так он прокомментировал программу Американского агентства по международному развитию (USAID), целью которой заявлено повышение качества базового образования в Грузии.

"Для США важно, чтобы Грузия находилась в орбите влияния Вашингтона. Для этого необходима идеологическая обработка всех граждан, особенно подрастающего поколения, школьников", – сказал Шаповалов.

Он напомнил, что, несмотря на лояльность действующих властей Грузии к США, в Тбилиси отказались поддержать антироссийские санкции. Шаповалов полагает, что это вызывает серьезное беспокойство у Белого дома.

"Для США важно, чтобы страны по периметру России, в том числе Грузия, Украина, Молдавия, не просто заявляли о своей лояльности и зависимости от США, но также и активно боролись против России", – пояснил эксперт.

Шаповалов полагает, что с помощью программы подготовки учителей США стремятся изменить общественное сознание грузинского общества, чтобы сделать его более податливым к манипуляциям Вашингтона.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией. Он добавил, что власти в данном вопросе не будут поддаваться на провокации оппозиции. По мнению Гарибашвили, противники правящей коалиции желают внести деструктивность в ситуацию в стране.

