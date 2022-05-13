Премьер Грузии пообещал народу мир с Россией

Фото: depositphotos/volare2004

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили гарантировал грузинскому народу мир с Россией, передает РИА Новости.

"Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир", – заявил политик.

Гарибашвили добавил, что власти в данном вопросе не будут поддаваться на провокации оппозиции. По мнению премьера, противники правящей коалиции желают внести деструктивность в ситуацию в стране.

В апреле Гарибашвили заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России. Политик объяснил это решение национальными интересами страны.

