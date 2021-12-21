РФ не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Грузии – дипломат

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Константин Гаврилов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил, что ни при каких условиях РФ не допустит размещения инфраструктуры НАТО на Украине и в Грузии. Об этом он сообщил в эфире "Соловьев Live".

По его мнению, несмотря на первую реакцию Вашингтона, стороны могут прийти к взаимопониманию.

"Первая реакция на неожиданное решение на выдвижение этих проектов. Я думаю, в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идет речь, отдают себе отчет", – сказал Гаврилов.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которых затрагивается тема взаимных гарантий по безопасности и прописывается отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Кроме того, Североатлантический альянс просят отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины.