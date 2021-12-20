США пока не ответили на предложения РФ по гарантиям безопасности – Рябков

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США пока не ответили на предложения России о гарантиях безопасности. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, в настоящее время слышны лишь публичные заявления.

"Главное в общем посмотреть, что нам скажут из Вашингтона", – отметил Рябков.

Он также рассказал, что Москва пока не приняла решение по отказу от моратория на ракеты средней и меньшей дальности в Европе, в случае если США и НАТО не примут предложения России.

"Он (мораторий. – Прим. ред.) был заявлен как мера, которая остается в силе до момента, если и когда аналогичные системы американского производства появятся в том или ином регионе мира", – заключил Рябков.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

