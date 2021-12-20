Помощники президентов РФ и США обсудили предложения России по безопасности

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков провел телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Об этом сообщает РИА Новости.

"Ушаков и Салливан продолжили обсуждение в контексте известных российских предложений, изложенных в двух проектах документов и ранее переданных американской стороне", – уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что стороны продолжат контакты.

Ранее Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО, в которых затрагивается тема взаимных гарантий по безопасности и прописывается отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга. Кроме того, Североатлантический альянс просят отказаться от планов по расширению на восток и присоединению Украины.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия готова налаживать отношения с Соединенными Штатами и сделала на этом направлении соответствующие предложения. По словам представителя ведомства, дальнейшие действия должен предпринимать Вашингтон.