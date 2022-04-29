"Боржоми" приостановила производство в Грузии

12:01
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Компания "Боржоми" заявила о временной приостановке с 29 апреля производства на обоих заводах Грузии в связи с финансовыми проблемами, вызванными ситуацией на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IDS Borjomi Georgia.
"С начала военных действий на Украине компания IDS Borjomi Georgia оказалась в сложном положении. К сложной ситуации, связанной с реализацией продукции компании на основных рынках, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что перекрыло для компании валютную прибыль и возможность расплачиваться с кредиторами", – сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность на территории России.
В Lavazza отметили, что прошлый год был неспокойным для сырьевых товаров. Так, сильно цены выросли на кофе, что связано с проблемами в глобальной цепочке поставок и ущербом, вызванным погодными условиями из-за изменения климата.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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