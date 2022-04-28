Косметическая компания Coty сообщила о приостановке работы в РФ

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Французско-американская косметическая компания Coty приняла решение уйти с российского рынка из-за ситуации на Украине, сообщает Reuters.

По мнению компании, уход из РФ не окажет влияния на доходы Coty в 2022 финансовом году. При этом продажи на российском рынке в 2021 финансовом году составили 4,63 миллиарда долларов – чуть более 3% всей доли продаж.

Coty принадлежат бренды Max Factor, Rimmel, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloе, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Miu Miu, Tiffany&Co и другие.

Ранее производитель бытовой химии Henkel объявил о решении покинуть российский рынок. Данное решение обусловлено текущей ситуацией на Украине. В компании отметили, что все ее 2,5 тысячи сотрудников продолжат работать и получать зарплату.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора. Некоторые международные компании между тем приняли решения приостановить свою деятельность в РФ или полностью уйти с российского рынка.

