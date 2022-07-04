В МИД Венесуэлы отвергли санкции, введенные против РФ

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Каракас отвергает санкции, введенные в отношении России в связи с военной спецоперацией на Украине, заявил глава МИД Венесуэлы Карлос Фариа. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы отвергаем те санкции, которые были введены против России, против народа РФ", – сказал он по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Ранее в Германии отметили поддержку спецоперации РФ странами Латинской Америки. По данным немецких аналитиков, Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают действия официальной Москвы. В свою очередь, Аргентина в свете действий официальной Москвы обвиняет западные державы в двойных стандартах.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

