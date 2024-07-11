Генпрокуратура Украины арестовала следовавший из Крыма корабль

Фото: телеграм-канал "Служба безпеки України"

Генеральная прокуратура Украины арестовала грузовой корабль Usko Mfu в акватории порта Рени Одесской области, который заходил в порт Севастополя, сообщает News.ru.

Досудебное расследование ведет Служба безопасности Украины. По версии силовиков, судно, следовавшее под флагом Камеруна, вывозило агропродукцию. Украинские власти утверждают, что судно якобы покидало Севастополь в ноябре 2023 года с зерном на борту, а в мае 2024 года вновь заходило в порт города.

На корабль наложили арест, а его капитана, гражданина Азербайджана, арестовали. Последнего обвинили в нарушении порядка въезда в Крым, так как Киев до сих пор не признал воссоединение региона с Россией.

Ранее в Японии арестовали гражданина РФ, которого подозревают в нарушении антироссийских санкций. 38-летний мужчина был представителем торговой компании с офисом в Осаке. По версии Токио, в январе прошлого года он экспортировал гидроциклы, двигатели для кораблей и подержанных мотоциклов в Россию в обход санкций.

