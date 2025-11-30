Форма поиска по сайту

30 ноября, 17:34

Политика
ТАСС: Россия контактирует с Турцией в связи с атаками на танкеры

Россия контактирует с Турцией в связи с атаками на танкеры – СМИ

Фото: 123RF.com/lamart1971

Россия находится в контакте с властями Турции из-за атак на танкеры в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские дипломатические источники.

По их словам, в настоящее время изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения, а также выработки мер реагирования.

Ранее танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции. Уточнялось, что это произошло из-за внешнего воздействия. Позже аналогичный инцидент произошел с танкером Virat.

Выяснилось, что причиной взрывов двух танкеров на берегу Турции в Черном море могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Также не исключен вариант с атакой БПЛА или безэкипажных катеров.

