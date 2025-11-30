ТАСС: Россия контактирует с Турцией в связи с атаками на танкеры

30 ноября, 17:34Политика
Фото: 123RF.com/lamart1971
Россия находится в контакте с властями Турции из-за атак на танкеры в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские дипломатические источники.
По их словам, в настоящее время изучаются обстоятельства случившегося для установления всех организаторов и участников нападения, а также выработки мер реагирования.
Ранее танкер Kairos загорелся в Черном море у берегов Турции. Уточнялось, что это произошло из-за внешнего воздействия. Позже аналогичный инцидент произошел с танкером Virat.
Выяснилось, что причиной взрывов двух танкеров на берегу Турции в Черном море могли стать столкновения с миной или удар ракетой. Также не исключен вариант с атакой БПЛА или безэкипажных катеров.