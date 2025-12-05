Page Six: свадьба певицы Тейлор Свифт может состояться в июне 2026 года

05 декабря, 17:59Шоу-бизнес
Фото: GC Images/Aeon
Свадьба певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси может состояться 13 июня 2026 года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.
"Планируют сыграть свадьбу <...> в элитном отеле Ocean House, который находится в районе Уотч-Хилл, штат Род-Айленд", – говорится в материале издания.
В качестве места проведения свадьбы также рассматриваются особняк Свифт в Род-Айленде, просторная ферма в штате Теннесси или частный остров в Карибском море.
Кроме того, по данным источников, пара собирается изменить список гостей на свадьбу, который изначально включал в себя только родных и близких.
Свифт объявила о помолвке с Келси в августе этого года. Певица выложила на странице в соцсети фото, где обнимается с женихом. Пост побил все рекорды по лайкам и репостам.
Внимание широкой публики привлекло кольцо Свифт. По словам экспертов, оно может стоить от 400 до 600 тысяч долларов.