Page Six: свадьба певицы Тейлор Свифт может состояться в июне 2026 года

Свадьба певицы Тейлор Свифт и спортсмена Трэвиса Келси может состояться 13 июня 2026 года. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

"Планируют сыграть свадьбу <...> в элитном отеле Ocean House, который находится в районе Уотч-Хилл, штат Род-Айленд", – говорится в материале издания.

В качестве места проведения свадьбы также рассматриваются особняк Свифт в Род-Айленде, просторная ферма в штате Теннесси или частный остров в Карибском море.

Кроме того, по данным источников, пара собирается изменить список гостей на свадьбу, который изначально включал в себя только родных и близких.

Свифт объявила о помолвке с Келси в августе этого года. Певица выложила на странице в соцсети фото, где обнимается с женихом. Пост побил все рекорды по лайкам и репостам.

Внимание широкой публики привлекло кольцо Свифт. По словам экспертов, оно может стоить от 400 до 600 тысяч долларов.