Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/killatrav

Обручальное кольцо певицы Тейлор Свифт может стоить от 400 до 600 тысяч долларов, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на RadarOnline.

Согласно заявлению владельца компании Universal Diamonds Ронни Агаме, главной особенностью кольца является удлиненный бриллиант старой огранки весом от 8 до 10 карат. Камень помещен в золотое кольцо ручной работы, что делает украшение уникальным.

Певица сообщила о помолвке 26 августа, выложив фотографию кольца в свой Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России). При этом девушка запретила писать комментарии к публикации.

Американский футболист Трэвис Келси сделал ей предложение руки и сердца в саду с цветочной аркой спустя 2 года отношений.

