11 июля, 15:38Шоу-бизнес
Певец Воробьев опубликовал фото обручальных колец с Гарифуллиной
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ALEX SPARROW – Алексей Воробьев
Российский певец и актер Алексей Воробьев впервые показал обручальные кольца с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Черно-белую фотографию он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).
На снимке пара держится за руки на фоне букета цветов.
"Счастье – это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь", – подписал публикацию артист.
Информация о свадьбе Воробьева и Гарифуллиной появилась весной этого года в СМИ. Утверждалось, что они заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе.
По данным журналистов, отношения пары начались зимой, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене.
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