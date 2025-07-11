Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июля, 15:38

Шоу-бизнес

Певец Воробьев опубликовал фото обручальных колец с Гарифуллиной

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/ALEX SPARROW – Алексей Воробьев

Российский певец и актер Алексей Воробьев впервые показал обручальные кольца с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Черно-белую фотографию он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России).

На снимке пара держится за руки на фоне букета цветов.

"Счастье – это мечтать увидеть во сне женщину, с которой засыпаешь", – подписал публикацию артист.

Информация о свадьбе Воробьева и Гарифуллиной появилась весной этого года в СМИ. Утверждалось, что они заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе.

По данным журналистов, отношения пары начались зимой, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене.

Свадьба телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова прошла в узком кругу

Читайте также


шоу-бизнес

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика