Брат певца Алексея Воробьева женился

Фото: vk.com/Сергей Воробьев

Брат певца Алексея Воробьева Сергей женился. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на публикацию их сестры Галины в личном блоге.

При этом девушка не стала уточнять личность супруги брата. Кроме того, сам артист не прокомментировал данную информацию.

Как указало издание, брат певца ведет закрытый образ жизни. Также журналисты выяснили, что Сергей конфликтовал с сестрой.

В мае СМИ сообщили, что Алексей Воробьев женился на оперной певице Аиде Гарифуллиной. Возлюбленные заключили брак в апреле в столичном Грибоедовском ЗАГСе. По информации журналистов, отношения пары начались зимой текущего года, примерно в то же время, когда они участвовали в шоу "Фантастика". После этого Воробьева и Гарифуллину замечали вместе в Москве и Вене.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. СМИ подчеркнули, что брак был зарегистрирован во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. В этот момент рядом с молодоженами были родные, друзья и дети телеведущей.