Сын Михаила Круга сделал предложение своей девушке в Таиланде

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/alexanderkkrug

Сын советского и российского певца Михаила Круга Александр сделал в Таиланде предложение своей девушке Ульяне, соответствующая публикация появилась в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

23-летний исполнитель познакомился со своей девушкой на шоу "Давай поженимся!" в прошлом году. Сын Круга выбрал на проекте именно Ульяну. При этом свои отношения пара скрывала и сообщила о романе лишь в феврале 2025-го.

Ранее певец Артур Бабич сделал своей девушке Ане Покров предложение, на что она ответила согласием. Блогеры сообщили о своих отношениях еще в августе 2022 года.

Слухи о помолвке пары появились в декабре 2022 года, когда девушка поделилась кадрами со своего 23-летия. Она отпраздновала день рождения с Бабичем в Лас-Вегасе и опубликовала фото букета цветов и коробки с кольцом. Кроме того, в последнее время Покров начала носить кольцо на безымянном пальце правой руки.

