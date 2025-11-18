The Guardian: Тейлор Свифт не выгодно бороться с Белым домом за свои песни

Певица Тейлор Свифт не отреагировала на использование своих треков в аккаунте Белого дома, хотя уже давно находится в публичном противостоянии с лидером США Дональдом Трампом. Что может означать молчание Тейлор, читайте в материале Москвы 24.

"Вызывает удивление"

15 ноября издание The Guardian опубликовало материал про Тейлор Свифт. Автор отметил, что в официальных аккаунтах президента США Дональда Трампа несколько раз за последние пару недель были использованы фрагменты треков певицы со свежего альбома The Life of a Showgirl. Однако исполнительница никак не отреагировала на это, хотя известно, что политика и поп-звезду связывают неприязненные отношения и оба публично отпускали "шпильки" в адрес друг друга.

При этом, по данным издания, администрация Трампа уже попадала в неловкие ситуации из-за использования популярной музыки. Например, группа The White Stripes и наследники американского музыканта Айзека Хейза пытались подать иск за использование их трека без разрешения. Ранее Селин Дион, Бейонсе, Рианна, группы Abba и Foo Fighters также публично потребовали от политика прекратить использовать их песни на предвыборных митингах и выступлениях.

На этом фоне молчание Свифт, которая всегда строго следит за несанкционированным использованием своих треков или образа, "вызывает удивление" (ранее певица судилась с тематическим парком за воспроизведение ее треков без лицензии и боролась с использованием своих текстов в неофициальном мерче). Кроме того, в материале указано, что поп-звезда открыто заявляла о своей политической позиции, поддерживая Демократическую партию, а в 2024 году на президентских выборах в США выразила лояльность к кандидату от соответствующей партии и сопернице Трампа Камале Харрис. Тогда действующий президент написал в своих соцсетях, что "ненавидит Тейлор Свифт".

Помимо этого, в материале отмечалось, что молчание Тейлор вызывает недоумение еще и потому, что певица находится на пике славы. Неделю назад СМИ сообщили, что она стала самой продаваемой сольной артисткой в истории музыки. Поп-звезда побила исторический рекорд и обошла по общим продажам альбомов саму Мадонну.

Не выгодно?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/taylorswift

Автор материала отметил, что певице может быть выгодно молчать, потому что ей "есть что терять". Она популярна как никогда, вследствие чего коммерчески успешна: она является самой богатой певицей в истории. Кроме того, на следующее лето у Тейлор запланирована свадьба с возлюбленным, игроком команды по американскому футболу "Канзас-Сити" Трэвисом Келси.

Певица рассказала о помолвке 26 августа в своих соцсетях. Причем пару принялись поздравлять не только знаменитости, друзья и подписчики. Дональд Трамп тоже сказал пару добрых слов молодым.

"Я думаю, что он великолепный игрок, я думаю, что он замечательный парень. Я считаю, что она потрясающий человек, так что я желаю им большой удачи", – привело слова президента США издание Politico.

Грядущее торжество стало одним из самых ожидаемых и значимых событий в сфере шоу-бизнеса и вызвало ажиотаж не только среди фанатов, но и среди знаменитостей. Специалист по связям с общественностью Линн Карратт отметила в комментарии изданию The Daily Mirror, что многие селебрити хотят быть приглашены на бракосочетание. Ранее издание Radar Online со ссылкой на инсайдера сообщило, что герцогиня Сассекская Меган Маркл также рассчитывает быть в списке гостей. В противном случае супруга принца Гарри воспримет это как личное оскорбление.