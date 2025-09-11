Page Six: цена помолвочного кольца модели Эльзы Хоск может достигать миллиона долларов

Шведская модель Эльза Хоск получила предложение руки и сердца от возлюбленного и похвасталась кольцом с бриллиантом почти за миллион долларов. Какие еще знаменитости удивили Сеть размером камней в украшениях, читайте в материале Москвы 24.

Эльза Хоск

Фото: instagram.com/Hoskelsa

Модель получила предложение руки и сердца после 10 лет отношений: ее возлюбленный Том Дейли преподнес ей платиновое кольцо Tiffany&Co с крупным бриллиантом, о чем девушка сообщила в Сети.

Сайт Page Six выяснил, что камень может весить около 10 карат, а стоимость такого украшения начинается от 350 тысяч долларов и доходит до 1 миллиона.

"Я сказала "да"! Посреди прекрасного шведского сада, в нашей новой квартире, в городе, где мы встретились. 10 лет вместе – ты и я, дорогой", – подписала публикацию Эльза.

Кроме того, модель выложила видео, на котором можно детально разглядеть кольцо: камень овальной формы украшен мелкими бриллиантами.

Джорджина Родригес

Фото: instagram.com/Georgina Rodriguez

Футболист Криштиану Роналду также после почти 10 лет отношений сделал предложение своей возлюбленной Джорджине Родригес. Девушка похвасталась в социальной сети помолвочным кольцом с овальным бриллиантом, минимальная стоимость которого, по данным СМИ, 2,5 миллиона долларов, а максимальная – 5 миллионов.

Ювелир Лора Тейлор уточнила в разговоре с Daily Mail, что кольцо уникально, а размер бриллианта – 15–20 карат. Кроме того, камень помещен в платину для надежности и долговечности.

Тейлор Свифт

Фото: instagram.com/taylorswift

Певица Тейлор Свифт и американский футболист Трэвис Келси объявили о помолвке 26 августа. Спортсмен сделал предложение возлюбленной в саду своего дома в Лис-Саммите (штат Миссури).

Поклонники Тейлор сразу же обратили внимание на помолвочное кольцо. По данным СМИ, украшение изготовлено на заказ из желтого золота, а в центре находится бриллиант весом от 8 до 10 карат. Кольцо могло обойтись жениху примерно в 1 миллион долларов.

Издание Daily Mail отмечало, что бриллиант имеет редкую винтажную огранку XVIII века.

Шейха Махра

Фото: instagram.com/_xtianna_

31-летняя дочь правителя Дубая шейха Мохаммеда, Махра, готовится выйти замуж второй раз. Ее избранником стал рэпер French Montana. В начале сентября 2025 года девушка показала свое помолвочное кольцо в социальных сетях. По данным Page Six, оно имеет бриллиант с изумрудной огранкой и весит около 11,53 карата. Украшение для невесты изготовили по индивидуальному заказу, а его стоимость оценили в 1,1 миллиона долларов.

Пользователи Сети сразу же сравнили его не только с не менее дорогостоящими обручальными кольцами Родригес и Свифт, но и с кольцом от бывшего мужа. Поклонники Махры отметили, что ее экс-супруг, шейх Мана Аль Мактум, подарил ей украшение значительно скромнее нынешнего.

Лорен Санчес

Фото: legion-media.com/SplashNews/Aissaoui Nacer

Масштабная свадьба основателя Amazone Джеффа Безоса и Лорен Санчес состоялась в конце июня 2025 года в Венеции. СМИ сообщали, что супруг подарил Лорен два роскошных кольца.

Одно из них, помолвочное, имеет круглый бриллиант весом 20 карат и стоит около 2,5 миллиона долларов. Второе украшение – обручальное от ювелира Лоррейн Шварц: камень там овальной формы. Ряд изданий отмечали, что вес кольца составляет около 45 карат, цена за такое украшение колеблется от 4 до 6 миллионов долларов.