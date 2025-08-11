Пять самых дорогих свадеб знаменитостей

Актер Павел Деревянко и его избранница Зоя Фуць потратили на свадебное торжество около 15 миллионов рублей, сообщили СМИ. Какие еще знаменитости не экономили на событии, расскажет Москва 24.

Павел Деревянко и Зоя Фуць

Актер и дизайнер зарегистрировали отношения в ЗАГСе Барвихи, а свадебное торжество пары состоялось в московском элитном яхт-клубе 8 августа. Гостями мероприятия стали более 100 человек, среди которых были актеры Гоша Куценко, Никита Ефремов, Артем Ткаченко, Игорь Жижикин и другие знаменитости. В качестве ведущего выступил комик Михаил Галустян, а приглашенными артистами стала любимая группа невесты Иванушки International, а также музыкальные коллективы Uma2rman и Pizza.

За день Зоя сменила три наряда. На росписи невеста была в белом кружевном платье с фатой. Затем появилась в белом миди с пышной юбкой, а для свадебного танца Фуць надела черное платье с разрезом.

По данным телеграм-канала Mash, стоимость свадьбы Деревянко и Фуць составила 15 миллионов рублей. Самой дорогой статьей расходов оказались приглашенные артисты, выступление которых обошлось паре в 7 миллионов. Актеру также пришлось заплатить выкуп за свою избранницу, которую во время мероприятия "украли" друзья. Павел отдал приятелям 5 миллионов рублей.

Прежде 49-летний Деревянко не был женат, но около десяти лет состоял в отношениях с бизнесвумен Дарьей Мясищевой, которая родила ему двоих дочерей. Для Фуць брак стал вторым, у нее также есть двое сыновей от бывшего мужа.

Джефф Безос и Лорен Санчес

Трехдневная свадьба предпринимателя Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес началась 27 июня 2025 года. На мероприятие, которое прошло в Венеции, прибыло около 90 частных самолетов со звездными гостями, среди которых были бизнесвумен Ким Кардашьян, актер Орландо Блум, телеведущая Опра Уинфри, актер Леонардо ДиКаприо и другие звезды. Джефф арендовал для себя с Лорен и для всех гостей несколько люксовых отелей, в которых усилил охрану. Сотрудникам поручили проверять все помещения, коридоры и мебель, чтобы избежать слежки. Все входы и лобби отелей постоянно патрулировала итальянская полиция.

За время церемонии невеста сменила 27 нарядов, в том числе сделанных модным домом Dolce & Gabbana. По разным оценкам специалистов в СМИ, трехдневное торжество обошлось основателю Amazon в сумму от 46 до 56 миллионов долларов. При этом Безос и Санчес отказались от подарков гостей. Вместо этого молодожены попросили друзей и близких внести пожертвования для местного офиса ЮНЕСКО.

Гарик Харламов и Екатерина Ковальчук

Свадьба актеров Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук, прошедшая в августе 2024-го, стала одним из самых дорогостоящих торжеств года, рассказала владелица свадебного агентства Ксения Фролова порталу "Страсти". Мероприятие состоялось в элитном коттеджном поселке, расположенном в Московской области. Поздравить пару пришли около 50 гостей.

"Актер Сергей Бурунов за ведение свадьбы обычно берет 5 миллионов рублей, но свадьба друга – исключение. Сосо Павлиашвили за выступление, как правило, получает от 2 миллионов рублей, но и он друг, поэтому пел за аплодисменты", – рассказала Фролова.

Свадебное платье Ковальчук стоило около 300 тысяч рублей. Кейтеринг и напитки – порядка 2,5–3 миллионов рублей. Помимо этого, молодожены потратились на цветочный декор, салют, свадебный торт, услуги фотографов и другие необходимые свадебные детали. Всего, по оценкам Фроловой, свадьба обошлась Харламову примерно в 6,5 миллиона рублей.

Харламов и Ковальчук познакомились в 2020 году на съемках комедийного сериала "Гусар". Екатерина признавалась в интервью журналу Hello, что не ожидала получить предложение руки и сердца от возлюбленного спустя всего три года отношений.

Анастасия Ивлеева и Филипп Бегак

Фото: телеграм-канал "ивлеева.com в горле"/"Правила жизни"

Свадьба блогера Анастасии Ивлеевой и ведущего Филиппа Бегака, прошедшая 28 мая 2025 года, была тайной. Несмотря на то что детали торжества знаменитость предпочла не раскрывать, спустя время издание Starhit сообщило, что пара забронировала номер в одном из элитных отелей в Ялте и попросила работников скрыть информацию, касающуюся их мероприятия и гостей.

"Изначально описали цель приезда, рассказали о свадьбе, но "скромной". Я еще тогда подумала, мол, всем бы такие скромные праздники… В конце разговора попросили не рассказывать о том, кого ждем в гости", – рассказала сотрудница отеля.

Также известно, что менеджеры Ивлеевой арендовали для молодоженов виллу премиум-класса стоимостью 660 тысяч рублей. Отмечается, что сотрудники блогера сразу попросили предоставить им самый дорогой вариант.

Для Ивлеевой брак с Бегаком стал вторым. Ранее знаменитость состояла в отношениях с рэпером Элджеем (настоящее имя – Алексей Узенюк). Экс-возлюбленные развелись в 2021 году. Филипп был женат дважды. У ведущего и его первой бывшей жены, фотографа Виталины Строкач, осталась дочь Василиса. Со второй избранницей, моделью Анастасией Абрютиной, Бегак развелся в октябре 2024-го.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Актеры Брэд Питт и Дженнифер Энистон поженились в июле 2000 года. Тогда публика назвала свадьбу звезд одной из самых роскошных и зрелищных. Пара зарегистрировала свои отношения на пляже Малибу. После этого, по данным СМИ, молодожены и 200 их гостей направились отмечать событие в специальном зале, отведенном для праздничного банкета. Декор для этого помещения был продуман за 7 месяцев самим Питтом. В итоге оформление было выполнено в стиле "дзен-сада". Зал украшали около 50 тысяч живых цветов, на которые актер потратил 75 тысяч долларов.

По информации издания Marie Claire, общая стоимость свадьбы Питта и Энистон составила около 1 миллиона долларов. В шоу-программе свадьбы знаменитостей были оркестры, исполняющие живую музыку, евангелистский хор из 40 человек, а также перед молодоженами и их гостями выступили любимые музыканты Брэда и Дженнифер. Помимо этого, в одном из шатров было представлено слайд-шоу, посвященное паре, а в завершение вечера на побережье запустили салют, который длился 13 минут.

Брак Питта и Энистон продлился пять лет. Супруги развелись после того, как между актером и его коллегой Анджелиной Джоли вспыхнули романтические чувства во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит".

