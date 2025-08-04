Концертный директор Булановой высказался о вирусном видео с подтанцовкой певицы

На днях в соцсетях завирусилось видео с концерта Татьяны Булановой в "Лужниках": движения ее подтанцовки стали хитом интернета. А сама певица неожиданно стала популярна у молодежи в середине этого лета: зумеры снимают контент под ее песни, придумывают мемы и скупают билеты на концерты. Чем звезда 1990-х покорила поколение Z, разбиралась Москва 24.

"Энергосберегающая подтанцовка"

Видеоролик с концерта 56-летней Татьяны Булановой в "Лужниках", который снял и выложил в соцсети один из поклонников, сразу стал вирусным в интернете. Однако пользователи обратили внимание не на певицу, а на ее подтанцовку. Комментаторы отметили, что двое мужчин и женщина выполняли незатейливые движения под песню Булановой. На фоне выступлений других знаменитостей и их танцоров со сложной хореографией, отточенными движениями и синхронностью балет Татьяны выглядел чересчур расслабленно, считают интернет-пользователи. Многие из них шутят, что теперь хотят попасть к певице в команду.

"Интересно, по какому принципу их туда взяли? И где проходил этот кастинг? И почему без меня?", "энергосберегающая подтанцовка", "лица такие, словно за смену платят помидорами", "номер родителей на выпускном", – пишут шутники.

На фоне такого ажиотажа вокруг выступления один из героев ролика Дмитрий обратился к поклонникам в соцсетях, поблагодарив их за поддержку, "внимание и комплименты".

Вирусное видео также прокомментировал в разговоре с "Фонтанкой.ру" концертный директор певицы Сергей Хрусталев, отметив, что каждый зритель имеет право на свое мнение.





Сергей Хрусталев концертный директор Я тоже читал про это, приятно, что обсуждают. Балет работает вместе с Татьяной около 25 лет, это постоянный коллектив, но такое первый раз. Приятно, что не только на артиста смотрят, но и на хореографию.

Сама Буланова отметила в разговоре с "Газетой.ру", что не видела ироничных комментариев по поводу своих танцоров из-за занятости и подтвердила, что сотрудничает с ними уже четверть века.

"Молодежь уходит от генитального творчества"

В середине июля молодежь неожиданно начала публиковать видеоконтент в соцсетях под хиты Булановой "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный" и "Не плачь" и ремиксы на них. Также песни артистки начали звучать на молодежных вечеринках, а сама исполнительница постит в личном блоге ролики, на которых представители поколения Z ей подпевают.

12 июля телеграм-канал Shot рассказал, что Буланова собирает полные залы, а график корпоративов расписан почти на все лето. По данным журналистов, стоимость 20-минутного выступления артистки на корпоративе составляла 800 тысяч рублей, за 40-минутный концерт – 1 миллион, а за часовое выступление – 1,5 миллиона.

Вскоре после этого телеграм-канал Mash сообщил, что график исполнительницы расписан уже до конца года. Он включает 80 концертов и ежедневные корпоративы. Кроме того, вырос и гонорар певицы: 20 минут выступления – 1 миллион рублей, 40 минут – 1,5 миллиона, час – 2 миллиона.

Причиной востребованности Булановой у зумеров стало то, что молодое поколение эволюционирует и хочет слушать песни, в которых есть смысл, выразил свое мнение музыкальный продюсер Максим Загорулько в беседе с News.ru. Он отметил, что в композициях исполнительницы прослеживается страдание.





Максим Загорулько музыкальный продюсер У Тани Булановой очень честный и детский по-человечески посыл. Глубокая мелодика, много церковных ходов – как у Баха, как у католиков, как у русских. Эти мелодии встроены в культурный код. А поверх – страдание настоящее, тихое, женское. А страдание в нашей культуре – это же трансформация. Поплакал – и переродился. Это как ритуал. Молодежь сейчас уходит от генитального творчества вроде Инстасамки, пик такой музыки был в 2020-м.

Сама Татьяна в разговоре с "Вечерней Москвой" заявляла, что ее радует тот факт, что ее хиты "обрели новую жизнь".

"Приятно, что молодежь ходит на мои концерты. Я бы посоветовала подрастающему поколению послушать и другие мои песни, кроме "Ясный мой свет" и "Мой ненаглядный". Возможно, они тоже им понравятся", – говорила Татьяна.

С 1990 года Татьяна Буланова состояла в музыкальной группе "Летний сад". Через шесть лет певица ушла из коллектива и занялась сольной карьерой. С тех пор знаменитость выпустила множество хитов, среди которых композиции "Ясный мой свет", "Мой ненаглядный", "Белая черемуха". Однако, несмотря на работу над новыми альбомами, в нулевых Буланова стала менее востребованной.