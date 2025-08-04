В Сети завирусилось видео с подтанцовкой Татьяны Булановой

Видео: телеграм-канал Mash

В Сети стало популярным видео с участниками подтанцовки певицы Татьяны Булановой. Кадры засняли поклонники артистки во время концерта в "Лужниках".

"Мы такими танцами в школе мальчиков с 23 февраля поздравляли", – прокомментировал один из пользователей Сети.

Другой отметил, что Буланова "просто не бросила тех, с кем начинала".

Как рассказал концертный директор в беседе с Mash, на видео попали танцоры Дмитрий, Максим и Алена, с которыми певица уже более 30 лет путешествует по всему миру. Собеседник уточнил, что подтанцовка ставит хореографию самостоятельно, а о своей популярности она еще не подозревает.

В последние месяцы признание самой Булановой среди молодежи значительно выросло. Ее хиты в TikTok набирают тысячи и даже миллионы просмотров.

Например, ролик, где поклонники подпевают артистке "Ясный мой свет", завоевал интерес 30 тысяч зрителей, а одно из видео с выступления артистки – 2 миллионов.

По признанию Булановой, она давно заметила на своих концертах молодых людей. По словам певицы, ей, как и всем другим артистам, приятно, когда на ее концерты приходит много зрителей.

