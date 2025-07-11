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11 июля, 22:45

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова стала популярна у молодежи

Певица Татьяна Буланова стала популярна у молодежи

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Певица Татьяна Буланова стала популярна у молодежи. Зумеры стоят в очереди за билетами, чтобы вживую услышать известные хиты из TikTok. Именно в этой соцсети артистка обрела вторую волну славы.

Например, ролик с молодежью, подпевающей Булановой "Ясный мой свет", набрал в почти 30 тысяч просмотров, а видео с ее выступления – около 2 миллионов просмотров.

Как сама рассказала Буланова, она уже давно заметила на своих концертах большое количество молодых людей. Исполнительница отметила, что артисту всегда приятно, когда на его концерты приходят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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