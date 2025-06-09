Экс-жене Бондарчука Рудской могут выписать новые штрафы за неуплату старых

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Бывшей жене режиссера Федора Бондарчука Светлане Рудской могут выписать новые штрафы за неуплату в срок других. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на московский суд.

По судебной картотеке, были зарегистрированы три административных дела о неуплате штрафа в срок. Согласно кодексу, за это грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Судебные заседания назначены на 24 июня и 3 июля.

Ранее суд в Москве взыскал с актера Константина Хабенского долг по оплате ЖКХ по иску фонда капремонта. При этом сумма накопившейся задолженности, а также период неоплаты не уточняются. Решение суда уже вступило в силу.

Также стало известно, что российский певец и композитор Mr. Credo (настоящее имя – Александр Махонин) накопил 27 неоплаченных штрафов ГИБДД. По информации СМИ, штрафы накопились с конца 2023 года.

