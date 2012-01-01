Хайди Клум нарушила дресс-код Каннского фестиваля трехметровым шлейфом

Открытие 78-го Каннского кинофестиваля в этом году обсуждают, в первую очередь, в связи с новым дресс-кодом, запрещающим откровенные наряды. Кто из знаменитостей принял новые правила, а кто попытался их обойти, расскажет Москва 24.

"Из соображений приличия"

13 мая во Франции начался 78-й Каннский международный кинофестиваль. Открытие традиционно сопровождалось проходом знаменитостей по красной дорожке, однако в этом году мировым звездам пришлось более тщательно подойти к выбору нарядов.

За несколько дней до фестиваля организаторы ввели новый дресс-код. Одним из главных правил стало табу на слишком откровенные наряды.

"Из соображений приличия нагота запрещена на красной ковровой дорожке, а также в любой другой зоне фестиваля. При встрече с гостями организаторы будут обязаны запретить доступ на красную ковровую дорожку всем, кто не соблюдает эти правила", – говорилось в официальном заявлении.

Кроме того, в черный список попали слишком объемные платья со шлейфами, так как они затрудняют движение и рассадку в зале. Мужчинам рекомендовано выбирать строгие костюмы в черном или синем оттенках и классическую обувь, отказавшись от кед и кроссовок.

В целом, в этом году всем селебрити удалось соблюсти новый дресс-код, а организаторам – избежать скандалов и провокаций. Однако наряды некоторых знаменитостей в свете новых правил оказались на грани фола.

Хайди Клум выбрала платье, похожее на гигантский цветок, с трехметровым шлейфом и экстремально высоким разрезом. К слову, последним модным приемом воспользовались и другие знаменитости: например бразильская супермодель Изабели Фонтана, а ее коллега Алессандра Амбросио добавила к этому еще и глубокое декольте.

Длинное черное платье Беллы Хадид тоже позволяло ей сверкнуть обнаженными ногами. При этом, даже несмотря на верх с вырезами по бокам и на спине, демонстрирующими отсутствие белья, такой выход можно назвать одним из самых скромных у модели.

А вот любительница "голых" образов Ирина Шейк в этот раз надела максимально закрытое платье в пол. Наряд оголял лишь плечи модели, а ее руки были в плотных перчатках.

Самые "голые" выходы

Фото: legion-media.com/Imagespace/Alamy Live News

Одними из самых экстравагантных нарядов запомнился зрителям Каннский фестиваль 2023 года. Тогда публику и эпатировала Ирина Шейк. Сначала она появилась в кожаном образе: топ-бандо, едва прикрывающий грудь, и юбка с заниженной талией. Однако тем же вечером модели удалось совершить еще более "голый" выход: Ирина была в сетчатом нижнем белье и абсолютно прозрачной комбинации, нейлоновых перчатках и чулках.

Выходы Джулии Фокс тоже были примечательными. Экс-возлюбленная Канье Уэста появлялась в прозрачной пластиковой майке и юбке-баллоне, а на следующий день пришла в наряде, который в Сети окрестили костюмом "обнаженного Пьеро": в шапке и полностью прозрачном платье с длинными рукавами и помпонами.

Образ актрисы Кейт Бекинсейл тоже вряд ли можно назвать скромным: знаменитость выбрала объемную юбку и прозрачный мини-комбинезон с переливающимися зеленоватыми камнями, который демонстрировал полное отсутствие нижнего белья.

Но самой большой любительницей "голых" нарядов была не раз признана Белла Хадид: едва ли не каждое появление модели в Каннах было провокационным. В 2016 году она блистала на ковровой дорожке в алом платье с "кричащим" разрезом. В 2021-м Хадид эпатировала публику черным нарядом, экстремально обнажающим грудь. Наготу прикрывало лишь массивное украшение в виде золотистых бронхов. А в прошлом году Белла появилась на премьере фильма "Ученик" Али Аббаси в прозрачном платье из шифона на голое тело.

К слову, в свое время и Мадонна любила эпатировать публику. В 1991 году в Каннах поп-королева представляла собственный документальный фильм "В постели с Мадонной". На красной дорожке певица блистала в длинном розовом кимоно. Правда, когда звезда его скинула, оказалась перед фотографами в одном нижнем белье – белом шелковом бра и шортах-панталонах.