Российские звезды покорили западную публику на Неделе моды в Париже

11 марта в Париже завершилась Неделя моды, которая собрала знаменитостей со всего мира. Российские селебрити тоже посетили показы. Многие из них оказались на мероприятии впервые, например актер Марк Эйдельштейн и певица Zivert. Как наши соотечественники блистали на главном fashion-событии сезона, расскажет Москва 24.

Марк Эйдельштейн

Фото: AP Photo/Scott A Garfitt/Invision/AP

СМИ нарекли "русского Тимоти Шаламе" одной из главных звезд Недели. Актера "Аноры" пригласили на показ Balenciaga: на дефиле Марк появился в темно-зеленой оверсайз-куртке, джинсах с накладными карманами и кроссовках с широкими носами. В разговоре с журналистами издания Interview Эйдельштейн рассказал, что впервые оказался на показе.



Марк Эйдельштейн актер Впечатление такое, что, можно сказать, у меня перехватило дыхание. Музыка очень агрессивная и насыщенная. Во мне слишком много всего, и я не знаю, как это выразить.

Эйдельштейн быстро стал любимчиком иностранцев: ролики с его участием набирают миллионы просмотров и тысячи восторженных комментариев в соцсетях. А на показе Miu Miu к Марку подошел бойфренд Рианны, рэпер A$AP Rocky, чтобы познакомиться и выразить восхищение работой актера в "Аноре". Музыкант приобнял Эйдельштейна, затем они вместе позировали для местных фотографов.

"Лучше уже не будет", – признался впечатленный Марк.

IOWA

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/IOWA

Катя IOWA (настоящее имя – Екатерина Иванчикова) во время Недели моды попробовала себя в необычном амплуа. Девушка поделилась в соцсетях фотографиями, где позирует на парижских улицах в экстравагантном коричневом вельветовом платье с объемными вставками-подушками в районе живота и спины. Образ завершал яркий макияж с синей помадой.





Катя IOWA певица Это невероятный опыт и выход из зоны комфорта! В Париже я вспомнила свой 2010 год, когда приехала в Петербург и знакомилась с разными людьми, ходила на кастинги. Сейчас я здесь как медийная персона, о которой не слышали, тем более в индустрии моды. <...> Может, это самое время начать шаги в перформативное искусство?

Она также добавила, что выход из зоны комфорта дался ей непросто, а необычное платье голландского дизайнера Дюрана Лантинка она купила еще в сентябре прошлого года.

"Я купила его здесь. Консультант стал снимать меня и попросил разрешения отправить фотографии бренду, сказав: "Дюран Лантинк считает, что такую одежду могут носить только очень смелые люди". Я иду туда, где страшно, да!" – заявила Катя.

Кстати в Париж певица прилетела для того, чтобы посетить показ создателя необычного наряда, а также подобрать костюмы для своих будущих выступлений.

Zivert

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) совершила стильный дебют, впервые побывав на показе бренда Rick Owens в рамках Недели моды в Париже. Звезда предпочла черный тотал-лук: платье мини с полупрозрачными вставками на плечах и удлиненный тренч-жакет. Образ Юля дополнила массивными деревянными украшениями, а главной изюминкой стали сапоги на платформе.

Кстати, такую же пару обуви выбрала и спутница жизни дизайнера Рика Оуенса Мишель Лами: после показа российской поп-звезде удалось познакомиться, пообщаться и сфотографироваться с fashion-иконой.

Ида Галич

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Блогер тоже впервые посетила Неделю моды и призналась подписчикам, что была рада получить новый опыт. Галич выбрала несколько женственных образов. Для показа Schiaparelli Ида надела черное платье из шифона с воланами, которое дополнила лодочками с фирменным золотым акцентом от бренда. Второй аутфит на дефиле Chanel вышел еще более элегантным: белый костюм с юбкой макси.

Но особенно женственным получился лук на показе Yanina: черное приталенное платье с огромными белоснежными цветами на плечах подчеркнуло округлившийся живот Галич. Кстати, именно во время этого шоу блогер сообщила о скором прибавлении в семье.