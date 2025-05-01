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01 мая, 08:11

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ТАСС: покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице

Покупательница квартиры Ларисы Долиной обжаловала ее передачу певице – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жалоба на решение суда о признании незаконной сделки купли-продажи квартиры народной артистки России Ларисы Долиной была зарегистрирована в Хамовническом суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В агентстве уточнили, что жалоба по поводу соответствующего решения была подана ответчицей Полиной Лурье, которая ранее купила квартиру певицы, в связи с тем, что в марте 2025 года суд удовлетворил иск Долиной об оспаривании сделок по отчуждению жилища и отобрал право собственности Лурье на указанную в иске недвижимость, передав ее певице.

Иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск Лурье были объединены в одно производство и рассматривались в закрытом режиме в течение полугода. Представители сторон на протяжении рассмотрения исков отказывались комментировать журналистам ситуацию, ссылаясь на подписку о неразглашении.

Лариса Долина стала жертвой мошенников в 2024 году. Под влиянием злоумышленников артистка продала квартиру в центре Москвы и перевела деньги неизвестным лицам.

Позже певица подала в суд на покупательницу своей квартиры Полину Лурье. Хамовнический суд Москвы вернул Долиной квартиру, а покупательница, которая приобрела это жилье легально, оказалась без квартиры и денег.

Суд признал сделку по продаже квартиры Ларисы Долиной недействительной

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