Певец Иракли рассказал, почему считает современную музыку циничной

По словам певца Иракли, в современной музыке стало больше холода и цинизма, тогда как в песнях прошлых десятилетий было больше романтизма и душевности.

Артист отметил, что популярность музыки 80-х, 90-х и нулевых среди молодежи объясняется желанием вернуть то тепло и медленный ритм, которые были характерны для того времени.

Иракли уверен, что современные тренды отличаются эмоциональной сдержанностью, а в прошлых хитах людям не хватало именно такого "эскимо" – вкусов, моды и мелодий прежней эпохи.

Большое интервью с певцом Иракли выйдет в понедельник, 23 июня, в эфире телеканала Москва 24.