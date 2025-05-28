Представитель Киркорова Успенская: лечение певца идет полным ходом

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Лечение советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова идет полным ходом. Об этом РИА Новости рассказала представитель исполнителя Екатерина Успенская.

Однако она уточнила, что певцу понадобится больше времени на восстановление, чем предполагалось. Успенская также попросила представителей СМИ перестать ставить артисту диагнозы и не делать поспешных выводов на основе слухов.

Киркорову обожгло руки после того, как во время его выступления, которое состоялось 25 апреля в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге, воспламенилась куртка артиста. Инцидент случился из-за фейерверка, напоминающего огненные крылья.

В результате концерт ненадолго прервали, но спустя время он продолжился. Позже исполнитель рассказал, что ЧП произошло из-за человеческого фактора. Он также отметил, что никто из его коллектива не был уволен после случившегося. Успенская добавила, что певец по состоянию здоровья был вынужден уйти в отпуск.

По данным СМИ, врачи выявили у Киркорова ожог 2-й степени на левом локте, осложненный бурсит (воспаление суставной сумки. – Прим. ред.), частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов. – Прим. ред.). В связи с этим певцу рекомендованы антибактериальная терапия и наблюдение у хирурга. Кроме того, ему нужно ежедневно делать перевязки, а также исключить любые физические нагрузки.

