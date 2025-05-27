Super.ru: ожог 2-й степени выявили у Киркорова после ЧП на концерте в Петербурге

Фото: телеграм-канал Mash на Мойке

Врачи выявили у советского и российского эстрадного певца Филиппа Киркорова ожог второй степени на левом локте, осложненный бурсит (воспаление суставной сумки. – Прим. ред.), частичный некроз кожи, рожистое воспаление и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов. – Прим. ред.). Об этом сообщает издание Super.ru, в распоряжении которого оказалась справка с диагнозом артиста.

По этой причине исполнителю рекомендованы антибактериальная терапия и наблюдение у хирурга. Кроме того, ему нужно каждый день делать перевязки, также следует исключить любые физические нагрузки. В случае ухудшения состояния здоровья врачи посоветовали певцу лечь в специализированное стационарное отделение.

PR-директор артиста Екатерина Успенская уточнила, что певец по состоянию здоровья ушел в отпуск.

25 апреля на концерте Киркорова в большом концертном зале "Октябрьский" в Санкт-Петербурге произошел инцидент с пиротехникой, в результате которого из-за фейерверка, напоминающего огненные крылья, загорелась куртка артиста. Кроме того, певцу обожгло руки.

Концерт ненадолго прервали, однако затем он продолжился. Киркоров назвал причиной ЧП человеческий фактор. Он также уточнил, что никто из его коллектива из-за этого инцидента не лишился работы. Певец добавил, что чувствует себя хорошо.

Телеграм-каналы уточнили, что Киркоров уже две недели лежит в отделении экстренной хирургии частной клиники. По словам пластического хирурга Тимура Хайдарова, заживление полученного ожога затянулось, а на одной из рук певца возникли осложнения из-за сахарного диабета.

