Киркоров связал нештатную ситуацию с пиротехникой с человеческим фактором

Фото: Москва 24

Народный артист Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с пиротехникой в БКЗ "Октябрьский", назвав причиной произошедшего человеческий фактор. Его цитирует "СтарХит".

На концерте 25 апреля у Киркорова загорелся пиджак из-за срабатывания пиротехники за его спиной. Планировалось, что фейерверк будет напоминать огненные крылья. Однако номер пошел не по плану: куртка задымилась, а певцу обожгло руки.

Киркоров рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо.

"Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я – как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают", – сказал он.

Как подчеркнул артист, никто из его коллектива из-за этого случая не лишился работы. Он отметил, что главное – оба концерта прошли, а публика не пострадала.

"Это нелепое обстоятельство, никто не виноват", – добавил певец.

Ранее Киркоров намекнул, что готов стать отцом в третий раз. Он рассказал, что если будет мальчик, назовет его Мироном.

До этого артист оживил фото своей покойной мамы Виктории Киркоровой с помощью ИИ. Он опубликовал кадры в соцсетях.