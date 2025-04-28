28 апреля, 13:56Шоу-бизнес
Киркоров связал нештатную ситуацию с пиротехникой с человеческим фактором
Фото: Москва 24
Народный артист Филипп Киркоров прокомментировал инцидент с пиротехникой в БКЗ "Октябрьский", назвав причиной произошедшего человеческий фактор. Его цитирует "СтарХит".
На концерте 25 апреля у Киркорова загорелся пиджак из-за срабатывания пиротехники за его спиной. Планировалось, что фейерверк будет напоминать огненные крылья. Однако номер пошел не по плану: куртка задымилась, а певцу обожгло руки.
Киркоров рассказал, что сейчас чувствует себя хорошо.
"Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я – как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают", – сказал он.
Как подчеркнул артист, никто из его коллектива из-за этого случая не лишился работы. Он отметил, что главное – оба концерта прошли, а публика не пострадала.
"Это нелепое обстоятельство, никто не виноват", – добавил певец.
Ранее Киркоров намекнул, что готов стать отцом в третий раз. Он рассказал, что если будет мальчик, назовет его Мироном.
До этого артист оживил фото своей покойной мамы Виктории Киркоровой с помощью ИИ. Он опубликовал кадры в соцсетях.
Киркоров обжег себе руки на концерте в Санкт-Петербурге