Филипп Киркоров оживил снимки своей мамы с помощью ИИ

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал в своих соцсетях фотографии с мамой Викторией Киркоровой. Кадры были оживлены с помощью искусственного интеллекта, передает Pravda.Ru.

Исполнитель опубликовал фото в честь дня рождения своей мамы. Киркоров также отметил, что решил провести время в тишине дома с детьми.

Киркорова была ведущей концертов. Женщина умерла от рака 30 апреля 1994 года.

18 марта стало известно, что Киркоров лишился отца. Народный артист РФ Бедрос Киркоров умер , по словам представительницы Киркорова-младшего Екатерины Успенской, из-за остановки сердца.

Киркорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, который известен как аллея деятелей искусств. На прощании, которое состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.