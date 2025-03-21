Бедрос Киркоров перед смертью отдал фамильное кольцо сыну Филиппу

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Певец Филипп Киркоров рассказал, что его отец Бедрос Киркоров перед смертью передал ему фамильный перстень. Об этом сообщает Life.ru.

На прощальной церемонии в храме Христа Спасителя Киркоров отметил, что теперь перстень будет передаваться в их семье из поколения в поколение по мужской линии. По словам народного артиста, он заехал к отцу перед рабочей поездкой. В тот день Киркоров-старший снял со своей руки фамильное украшение, которое когда-то получил от отца в наследство, и передал артисту.

"Так что вот с этого дня я этот перстень ношу, буду носить. Он мне немножко велик, оттого что у папы были более плотные руки, но ничего. Велико – не мало", – сказал Филипп Киркоров.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, у него остановилось сердце. Артист находился дома, в кругу семьи. Филипп Киркоров признался, что узнал о смерти отца во время командировки и новость выбила его из строя.

Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище. Проводить артиста в последний путь пришли москвичи, артисты разной величины, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.