Лещенко: Бедрос Киркоров был очень доброжелательным и благородным человеком

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народный артист РСФСР певец Лев Лещенко заявил, что его коллега Бедрос Киркоров был прекрасным, дружелюбным и благородным человеком, которого все любили. Его цитирует портал 360.ru.

Лещенко отметил, что они были знакомы со времен учебы в ГИТИСе.

"Не могу сказать, что мы так уж очень дружили, но были в товарищеских отношениях", – сказал артист.

Он добавил, что Киркоров-старший прожил долгую жизнь, и выразил соболезнования Филиппу Киркорову в связи со смертью отца.

Соболезнования выразил и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал большим счастьем то, что Киркоров-старший успел застать достижения своего сына, народного артиста Филиппа Киркорова.

"Мы только что с Филиппом разговаривали и выразили ему свои соболезнования. Это грустная новость", – сказал Пригожин в беседе с ТАСС.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По словам пресс-секретаря его сына Екатерины Успенской, у него остановилось сердце. Артист находился дома, в кругу семьи. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ушел из жизни народный артист России Бедрос Киркоров

[