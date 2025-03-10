10 марта, 13:02Культура
Заслуженная артистка РФ Татьяна Говорова скончалась на 85-м году жизни
Фото: Агентство "Москва"
Заслуженная артистка России Татьяна Говорова ушла из жизни в возрасте 84 лет, сообщает пресс-служба Театра имени Ермоловой.
"Очень трудно поверить в эту утрату. Не стало прекрасной артистки, отзывчивого, мудрого и любимого всеми нами человека", – говорится в сообщении.
Уточняется, что Говорова умерла 9 марта. О дате, месте и времени прощания с артисткой будет сообщено дополнительно.
Говорова родилась в 1940 году в Кишиневе, Молдавской ССР. В 1961 году она окончила драматическую студию при Центральном Детском театре, в том же году пришла в Театр имени Ермолаевой, где и проработала всю жизнь. Была супругой народного артиста России Виктора Павлова, умершего в 2006 году.
Зрителям она запомнилась по роли Ксении Бакулиной в драме "Строгоновы". Актриса также снялась в фильмах "Странная женщина", "Деревенская история", "Белый танец" и сериале "Убойная сила".