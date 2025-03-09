Умер народный артист России Юрий Томилин

Фото: телеграм-канал "Тамбовский академический драматический театр"

Народный артист России Юрий Томилин скончался в возрасте 71 года. Об этом сообщается в паблике Тамбовского академического драматического театра в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня на 72 году ушел из жизни народный артист России Юрий Владимирович Томилин – один из самых талантливых актеров Тамбовского драматического театра, подлинный мастер сцены. Последние несколько лет он мужественно боролся с тяжелым недугом, но болезнь оказалась сильнее", – сказано в сообщении.

В театре назвали смерть актера невосполнимой утратой для Тамбовской области и всей театральной России. Каждая роль Томилина становилась предметом для "театраведческого и критического анализа, так как здесь проявлялась его актерская природа, работа ума и сердца", отметили там.

Юрий Томилин в 1978 году окончил Ростовское училище искусств, в 1987 году – актерский факультет ГИТИСа. Он начал играть на сцене Тамбовского академического драматического театра в 1979 году, запомнившись зрителям по ролям верного пса в пьесе "Сокровище Бразилии" и графа Альбафьорита в пьесе "Хозяйка гостиницы". Томилин сыграл в театре более 70 ролей.

Кроме того, артист выпустил моноспектакли – "О вреде табака", "Тамбовская казначейша", "Фауст", "Русский актер. Биография" и "Повелитель буквъ". Вместе с тем он успел сыграть несколько ролей в фильмах, в частности "Москва. Три вокзала" и "Парижане".