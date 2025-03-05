МК: актер из "Адъютанта его превосходительства" Милокостый найден мертвым в Москве

Фото: кадр из фильма "Гранитные острова"; режиссер – Борис Дуров; производство – ТО "Экран"

Актер Александр Милокостый, известный по роли подростка в фильме "Адъютант его превосходительства", найден мертвым в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По информации газеты, заявление о пропаже 68-летнего артиста поступило в полицию во вторник, 4 марта. Вскрывшие квартиру Милокостого сотрудники МВД обнаружили там его тело. Вероятно, оно пролежало около десяти дней. Отмечается, что следов насилия выявлено не было.

Милокостый родился в 1956 году в Москве. Еще в школьном возрасте он сыграл в художественном фильме "Адъютант его превосходительства", вышедший на экраны в 1969 году. После окончания школы Милокостый поступил в Театральное училище имени Щукина, а затем проходил службу Театре Советской Армии. В 1979–1989 годах артист играл в труппе Московского областного драматического театра.

Милокостый завершил актерскую карьеру в 1989 году и занялся бизнесом. Он возглавлял фирму по ремонту и отделке квартир и офисов, а также работал заведующим хозяйством в генеральном консульстве России в Кракове. Какое-то время артист был заместителем председателя комитета по связям со средствами массовой информации в Федерации комплексного единоборства России.