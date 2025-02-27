TMZ: причиной смерти актера Хэкмена и его жены могло стать отравление угарным газом

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Причиной смерти голливудского актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщает портал TMZ.

"Дочь (актера. – Прим. ред.) Элизабет Джин Хэкмен рассказала <...> что (в семье. – Прим. ред.) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы", – говорится в публикации.

Также Элизабет Джин рассказала, что пока полиция не нашла признаков насильственной смерти.

При этом, по информации шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы, уже установлено, что к моменту обнаружения тел Хэкмен и Аракава были мертвы не менее суток. Шериф подчеркнул, что его помощники продолжают расследование, не исключая никаких версий.

Тела Хэкмена и Аракавы были обнаружены 26 февраля в их доме в американском городе Санта-Фе. Смерть актера подтвердил шериф округа Мендоза, отметив, что в доме было также обнаружено тело их собаки. При этом он не стал озвучивать точную причину смерти Хэкмена и его жены.