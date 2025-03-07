Умер советский композитор Геннадий Банщиков

Фото: vk.com/Союз композиторов Санкт-Петербурга

Заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков умер на 82-м году жизни. Об этом сообщает Союз композиторов Санкт-Петербурга на своей странице в соцсети ВКонтакте.

"С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта 2025 года на 82-м году жизни после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков – выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы", – говорится в сообщении.

О дате и месте прощания не уточняется.

Банщиков родился 9 ноября 1943 года. Композитор известен как автор оркестровой музыки и камерных сочинений, в том числе сонат. Его сочинения звучат в более чем 20 художественных, короткометражных и анимационных фильмах. Кроме того, авторству Банщикова принадлежит несколько кантат, включая "Облака" на стихи Иосифа Бродского.

В 1991 году он получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. В 2004 Банщиков удостоился ордена Дружбы.

