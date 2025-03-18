Умер народный артист РФ Бедрос Киркоров

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Народный артист РФ Бедрос Киркоров умер в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын, певец Филипп Киркоров на своей странице в Instagram (заблокирована в РФ; принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская).

"Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа – народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда", – написал артист.

Представительница Филиппа Киркорова Екатерина Успенская сообщила ТАСС, что причиной смерти его отца стала остановка сердца. В беседе с изданием Super она уточнила, что Киркоров-старший скончался дома в кругу семьи.

"Смерть произошла не во сне. Филипп сейчас занимается организацией похорон", – рассказала Успенская.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе артист выступал в составе различных коллективов и пел на сцене вместе с Филиппом Киркоровым, Тамарой Гвердцители и Иосифом Кобзоном.

За свою карьеру артист записал около 50 песен на радио, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск из 12 песен и 10 маленьких пластинок.

Певец в 1992 году стал заслуженным артистом России, в 2012 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. Он также был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орденом "За честь и достоинство".

