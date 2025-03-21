Филипп Киркоров узнал о смерти отца во время рабочей командировки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Певец Филипп Киркоров узнал о смерти отца – народного артиста России Бедроса Киркорова во время рабочей командировки.

Он рассказал, что его выбила из строя новость. Узнав о произошедшем, Киркоров прервал все съемки и выехал в Москву.

"Такова доля артиста – все это мы оставляем за пределами сцены, и народ не должен ничего подозревать. Так было и в этот раз", – передает News.ru слова исполнителя.

Певец добавил, что его отец жил достойно.

Киркоров-старший ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. Соболезнования в связи с его смертью выразили многие звезды российского шоу-бизнеса.

По словам представительницы Киркорова-младшего Екатерины Успенской, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Церемония прощания и похороны пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в городе Варна в Болгарии. В начале 1960-х он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Затем стал выступать в составе различных коллективов и гастролировал по всему Советскому Союзу. Известен исполнением народных и патриотических песен.

В 1992 году певец стал заслуженным артистом России, в 2012 году ему было присвоено звание народного артиста РФ.