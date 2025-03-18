ТАСС: народный артист РФ Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Народный артист РФ Бедрос Киркоров будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в музыкальной сфере, знакомый с пожеланиями близких певца.

Артист ушел из жизни в возрасте 92 лет 18 марта. По словам представительницы его сына Филиппа Киркорова Екатерины Успенской, причиной смерти стала остановка сердца. Киркоров-старший скончался не во сне, но в окружении своей семьи. Организацией похорон занимается его сын.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. В Советском Союзе артист выступал в составе различных коллективов и исполнял песни на сцене вместе с Тамарой Гвердцители и Иосифом Кобзоном, а также Киркоровым-младшим.

За свою карьеру он записал около 50 песен, которые транслировались по радио. Кроме того, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск с 12 хитами и 10 небольших пластинок.

В 1992 году Киркоров был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2012 году он стал народным артистом РФ. В списке наград еще значатся медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден "За честь и достоинство".

