Церемония прощания с Бедросом Киркоровым пройдет на Троекуровском кладбище

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Церемония прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым пройдет на Троекуровском кладбище 21 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительницу его сына – Филиппа Киркорова Екатерину Успенскую.

По словам Успенской, там же пройдут похороны артиста.

Киркоров-старший ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет. По словам Успенской, причиной смерти стала остановка сердца, он скончался в окружении своей семьи. Организацией похорон занимается Филипп.

Народный артист РСФСР певец Лев Лещенко заявил, что Киркоров-старший был прекрасным, дружелюбным и благородным человеком, которого все любили. Лещенко отметил, что они были знакомы со времен учебы в ГИТИСе.

Также соболезнования выразили Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева, Зара и другие. Михаил Галустян отметил, что Киркоров был "очень хорошим, достойным человеком".

Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Артист выступал в составе различных коллективов и исполнял песни на сцене вместе с Тамарой Гвердцители и Иосифом Кобзоном, а также Киркоровым-младшим.

За свою карьеру Киркоров записал около 50 песен, которые транслировались по радио. Кроме того, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск с 12 хитами и 10 небольших пластинок.

В 1992 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 2012 году стал народным артистом РФ. В списке его наград – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден "За честь и достоинство".