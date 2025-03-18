Певица Катя Лель рассказала, что Бедрос Киркоров часто ходил на ее концерты

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Певица Катя Лель рассказала, что народный артист Бедрос Киркоров часто приходил поддержать ее на концертах. Об этом пишет "Газета.ру".

Исполнительница назвала Бедроса Киркорова невероятно добрым, интеллигентным и талантливым человеком. Она подчеркнула, что в нем было много теплоты к людям и этому миру.

"И я благодарю его за то, что он был и есть в наших сердцах. Он поддерживал, приезжал на концерты ко мне и всегда был очень искренен. Поэтому моя любовь навсегда останется в моем сердце к Бедросу Киркорову. Светлая ему память", – сказала Лель.

Российские артисты и коллеги продолжают делиться воспоминаниями о Бедросе Киркорове. Певица Лариса Долина в беседе с "Известиями" отметила, что он прожил красивую жизнь и стал примером для своего сына Филиппа. Долина добавила, что знала Бедроса много лет и считает его очень талантливым и душевным человеком.

Теплыми словами также поделилась домработница Люся.

"Мы, как говорится, одна семья. Бедрос был очень умный человек. Он очень много знал, любил рассказывать и чтобы его слушали. Он очень добрый был", – сказала она в комментарии сайту "360".

Артист скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По словам пресс-секретаря Екатерины Успенской, у него остановилось сердце. Артист находился дома, в кругу семьи. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее народный артист РСФСР певец Лев Лещенко заявил, что его коллега Бедрос Киркоров был прекрасным, дружелюбным и благородным человеком, которого все любили.