Алла Пугачева не приедет на прощание с Бедросом Киркоровым

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певица Алла Пугачева не планирует приезжать в Россию на прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Об этом ТАСС заявила представитель певицы Елена Чупракова.

Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет. По словам представительницы его сына Филиппа Киркорова – Екатерины Успенской, причиной смерти стала остановка сердца. Позже стало известно, что церемония прощания и похороны артиста пройдут на Троекуровском кладбище 21 марта.

Народный артист РСФСР певец Лев Лещенко заявил, что Киркоров-старший был прекрасным, дружелюбным и благородным человеком, которого все любили. Лещенко отметил, что они были знакомы со времен учебы в ГИТИСе. Также соболезнования выразили Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Ольга Бузова и другие.

Киркоров родился 2 июня 1932 года в болгарском городе Варна. В начале 1960-х годов он переехал в Москву и поступил в ГИТИС. За свою карьеру Киркоров записал около 50 песен, которые транслировались по радио. Кроме того, студия грамзаписи "Мелодия" выпустила большой диск с 12 хитами и 10 небольших пластинок.

В 1992 году он получил звание заслуженного артиста России, а в 2012 году стал народным артистом РФ. В списке его наград – медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и орден "За честь и достоинство".