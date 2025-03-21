Прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым завершилось

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве завершилось прощание с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. Оно проходило в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

В церемонии принимали участие родные и друзья артиста, в том числе его сын Филипп Киркоров вместе с детьми, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, певец Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, Александр и Екатерина Стриженовы и многие другие.

В ходе траурной церемонии Лепс выразил соболезнования семье и близким Киркорова-старшего.

"Я очень уважал этого человека за его жизненную полетность, за его голос <...>. Искренне жаль, что этот человек ушел действительно внезапно", – отметил он.

Певица Анжелика Агурбаш добавила, что Киркоров-старший останется в памяти как человек с огромным сердцем и светлой душой. Пригожин, в свою очередь, подчеркнул, что артист оставил после себя богатое наследие, главным достоянием которого являются его внуки.

Вместе с тем венки на прощание прислали певец Егор Крид, поэт Михаил Гуцериев и исполнительница Жасмин.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца. Его похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, который также называют аллеей деятелей искусства.

Соболезнования в связи с его смертью выразили многие звезды российского шоу-бизнеса. Сын артиста рассказал, что узнал о смерти отца во время рабочей командировки. Эта новость выбила его из строя, однако он сразу же прервал все съемки и вылетел в Москву.

Киркоров – старший родился 2 июня 1932 года в Болгарии. В 1960-х переехал в Москву и поступил в ГИТИС. Гастролировал по СССР, исполнял народные и патриотические песни. В 1992 году получил звание заслуженного артиста России, в 2012 – народного артиста РФ.

