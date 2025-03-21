Народного артиста РФ Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Народного артиста России Бедроса Киркорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища в Москве, который известен как аллея деятелей искусств.

Там же похоронены народный артист РФ Борис Клюев и модельер Валентин Юдашкин.

На прощании, которое состоялось в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, присутствовали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Кроме того, проводить певца в последний путь пришли народный артист РФ Григорий Лепс, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его супруга народная артистка РФ Валерия, продюсер Яна Рудковская, артисты Александр и Екатерина Стриженовы.

Церемония проводилась в присутствии родных и близких певца. Его сын народный артист России Филипп Киркоров прибыл вместе со своими детьми.

В ходе прощания Рудковская обратилась к Киркорову-младшему и поделилась воспоминаниями о его отце. Она завила о своей уверенности в том, что артист "ушел со спокойной душой, потому что он знает, что рядом с его сыном есть прекрасные люди".

На церемонии высказалась и Валерия, которая назвала Бедроса Киркорова светлым и теплым человеком, ставшим родным для всех.

"Каждый раз, когда мы встречались, чаще это было дома, на каких-то мероприятиях, на концертах, вот всегда в душе возникала дума: "Господи, какой же он!" – рассказала артистка.

Бедрос Киркоров скончался 18 марта в возрасте 92 лет из-за остановки сердца.

Соболезнования в связи с его уходом из жизни выразили многие звезды российского шоу-бизнеса. Сын артиста рассказал, что узнал о смерти отца во время рабочей командировки. Эта новость выбила его из строя, он сразу же остановил все съемки и вылетел в Москву.

